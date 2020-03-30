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مرأة

بالمشجر.. شمس الكويتية تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:36 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
شاركت المطربة شمس الكويتية صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وظهرت شمس الكويتية بإطلالة كاجول عصرية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبنم الشديد لها.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : ‏كُن بخير لايُهمني البعد سنلتقى يومًا فالحياةُ صدف.


وارتدت شمس الكويتية بلوزة قصيرة مشجرة بالورود باللون البيج، وبأكمام طويلة، فيما اختارت عليها جيب باللون الاسود هاي ويست.

وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا عبر اكتافها، فيما اختارت بعض اللمساو البسيطة من المكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالكحل الاسود، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.

واختارت شمس الكويتية بعض الأكسسورات الناعمة ، حيث ارتدت قرطين ناعمين باللون الفضي، وخو ما تناسب مع تفاصيل إطلالاتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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