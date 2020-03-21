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مرأة

بدون مكياج.. داليا مصطفى من منزلها توجه رسالة لمتابعيها

السبت 21/مارس/2020 - 03:30 ص
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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آية التيجي
نشرت الفنانة داليا مصطفى فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وجهت فيه كلمة لجمهورها من منزلها، وظهرت بإطلالة طبيعية وغير متكلفة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت داليا مصطفى على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: كفايه تنمر ارحمونا احنا مش ناقصين.

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وظهرت داليا مصطفى سويت شيرت باللون النبيتي بأكمام طويلة، فيما لم تتكلف في وضع المكياج على الإطلاق، وظهرت بإطلالة طبيعية للغاية.

ورفعت داليا مصطفى شعره إلى الأعلى بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، حيث اختارت عمله كحكة لتبرز من جمال ورقة ملامحها، بالإضافة إلى انها لم تختار ارتداء اى اكسسورات.

وإليكم الفيديو الذي يوضح تفاصيل إطلالتها..

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