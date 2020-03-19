بـ الجينز.. فهرية أفجان تخضع لجلسة تصوير وسط الطبيعية

خضعت الممثلة التركية فهرية أفجان لجلسة تصوير نشرتها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت فهرية أفجان بإطلالة أنيقة ومشرقة للغاية، وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن حبهم الشديد لها.









وارتدت فهرية أفجان جمبسوت جينز بأكمام طويلة، يتوسطها حزام من نفس اللون مصنوع من الجينز، واعتمدت على ربطة فيونكة بخصرها.





إقرأ ايضا:









ورفعت فهرية أفجان شعرها إلى الوراء بطريقة الكعكة، مع ترك بعض خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها، ولم تتكلف فهرية أفجان في وضع المكياج، حيث إنها اكتفت ببعض اللمسات القليلة، واكتفت بوضع الآي شادو باللون الكشميري النعام، وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.









وأكملت فهرية أفجان إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الإكسسوارات، حيث إنها قامت بارتداء قلادة باللون الأسود حول رقبتها.







