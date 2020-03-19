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مرأة

بـ الجينز.. فهرية أفجان تخضع لجلسة تصوير وسط الطبيعية

الخميس 19/مارس/2020 - 01:05 ص
الممثلة التركية فهرية
الممثلة التركية فهرية أفجان
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آية التيجي
خضعت الممثلة التركية فهرية أفجان لجلسة تصوير نشرتها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت فهرية أفجان بإطلالة أنيقة ومشرقة للغاية، وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن حبهم الشديد لها.


وارتدت فهرية أفجان جمبسوت جينز بأكمام طويلة، يتوسطها حزام من نفس اللون مصنوع من الجينز، واعتمدت على ربطة فيونكة بخصرها.

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ورفعت فهرية أفجان شعرها إلى الوراء بطريقة الكعكة، مع ترك بعض خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها، ولم تتكلف فهرية أفجان في وضع المكياج، حيث إنها اكتفت ببعض اللمسات القليلة، واكتفت بوضع الآي شادو باللون الكشميري النعام، وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.


وأكملت فهرية أفجان إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الإكسسوارات، حيث إنها قامت بارتداء قلادة باللون الأسود حول رقبتها.


وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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A post shared by Fahriye Evcen Özçivit (@evcenf) on

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