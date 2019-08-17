بعد تعرضها للتنمر.. شاهد رشاقة فهرية افجان قبل الولادة

تعرضت فهرية افجان الفنانة التركية للتنمر وحملات انتقاد وسخرية كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن رصدت عدسة باباراتزي صورة جديدة لها كشفت عن زيادة وزنها بعد الحمل والولادة، وظهرت فى الصورة بقوام ممتلئ بدون استخدام مستحضرات التجميل.





تعد فهرية افجان من النجمات اللاتى اشتهرن بجمالهن الطبيعى وأناقتهن منذ أن اشتهرت، وكانت تصنف من أجمل نجمات تركيا، كما أنها تتمتع ببشرة نضرة ومشرقة.





وتتميز فهرية افجان بذوقها الرفيع فى اختيار الملابس والإطلالات التى تبرز قوامها الرشيق وجمالها الطبيعى الذى جعلها تلقب بـ أجمل نجمات تركيا، كما تحرص دوما على مواكبة أحدث صيحات الموضة وتختار منها كل ما يليق بها.