بـ إطلالة جريئة.. دانا حمدان تستعرض رشاقتها على انستجرام

على صورتها ببعض الكلمات، وقالت:

وظهرت دانا حمدان وهي ترتدي بادي كات باللون الاسود، وعليه بنطال

جينز مقطع باللون المحلي الغامق، واختارت عليه هاف بوت طويل باللون الأسود، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.