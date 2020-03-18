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مرأة

بـ إطلالة جريئة.. دانا حمدان تستعرض رشاقتها على انستجرام

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:57 ص
دانا حمدان
دانا حمدان
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آية التيجي
نشرت الفنانة دانا حمدان فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وقد ظهرت دانا حمدان بإطلالة جريئة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

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وعلقت دانا حمدان على صورتها ببعض الكلمات، وقالت:Bom bom bom 

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وظهرت دانا حمدان وهي ترتدي بادي كات باللون الاسود، وعليه بنطال جينز مقطع  باللون المحلي الغامق، واختارت عليه هاف بوت طويل باللون الأسود، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وتركت دانا حمدان شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة، وغير متكلفة، فيما لم تتكلف في وضع المكياج، حيث اكتفت بوضع بعض اللمسات البسيطة، التي تتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف دانا حمدان في ارتداء الاكسسورات، حيث اانها اكتفت بإطلالتها الجريئة والجذابة..

 وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.

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Bom bom bom 😂😂😂😂

A post shared by Dana Hamdan (@dhamdanofficial) on

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