دانا حمدان تحتفل بـ عيد الحب على السيارة

شاركت الفنانة الاردنية دانا حمدان متابعيها عبر حسابها على انستجرام صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها احتفالا بعيد الحب.





وظهرت دانا حمدان بإطلالة جريئة وهي مستلقيه على سيارتها، مرتدية فستان مكشوف الصدر والسيقان من اللون الأحمر.





وعلقت دانا حمدان على الصورة قائلة "عيد حب سعيد" نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.





يُذكر أن أحدث أعمال دانا حمدان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".













ويشارك في بطولته إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.







