بفستان لافت.. شمس الكويتية بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد





وتألقت بها شمس الكويتية ، مرتدية فستانا مميزا باللون الأسود، ومطعما بلمسات من اللون الذهبى الذى يبرز جمالها وأناقتها.

















ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شمس فى الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه يبرز جمال أنوثتها.









كما اختارت تسريحة الشعر المبلل لشعرها الأسود القصير التى تتناسب مع إطلالتها.









ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بوضع قرط باللون الأبيض لإكمال إطلالتها.



