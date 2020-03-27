بالأبيض.. شمس الكويتية بإطلالة ناعمة وحذاء غريب

شاركت المطربة شمس الكويتية صورة قديمة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة ومميزة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : دائمًا يلفت نظري من يهتم في انتقاء كلماته ويخاف من أثرها على قلوب الآخرين صباح الخيرات.
وظهرت شمس الكويتية وهي ترتدي جمبسوت باللون الابيض، وبأكمام طويلة، ويتوسطه حزام باللون الذهبي، وقد اختارت عليه حذاء باللون البيج بكعب عال بشكل غريب.
وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج حيث أبرزت جمال عينيها بالآى لاينر مع السموكي ايز، وقد اختارت الكشميري كأحمر شفاه.
وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الاكسسوارات، حيث اختارت خاتما على شكل فيونكة باللون الذهبي.
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..