بالشراشيب.. شمس الكويتية تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية لامعة

حرصت المطربة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.
وعلقت شمس الكويتية على صورتها موجهة كلامها لمتابعيها، قائلة: "فيه ناس الله خلقها تزيد الحياة حياة ".
وظهرت شمس الكويتية في الصورة، بإطلالة كلاسيكية جذابة تبرز رشاقتها وأناقتها، وهو ما دفع متابعيها إلى كتابة رأيهم في إطلالتها عبر التعليقات.
وارتدت شمس الكويتية فستانًا كلاسيكيا باللون الذهبي بأكمام طويلة مزين بالشراشيب على كامل الفستان، وهو ما أبرز رشاقتها وأناقتها بشكل كبير.
وظهرت شمس الكويتية بشعر منسدل عبر وجهها بشكل انسيابي وناعم، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت أحمر الشفاه باللون البني الناعم، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والآي شادو والماسكرا.
وأبرزت شمس الكويتية إطلالتها بارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وجذابة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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فيه ناس الله خلقها تزيد الحياة حياة 🌞
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