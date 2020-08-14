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مرأة

بتسريحة شعر مختلفة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:51 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
خطفت المطربة شمس الكويتية أنظار متابعيها بصورة جديدة قامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلاله بإطلالة جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

ووجهت شمس الكويتية رساله لمتابعيها وقامت بوضع تعليق على صورتها وقالت: ‏"‏مع من تحب تجد في أبسط الأشياء فرحًا ".

وارتدت شمس الكويتية  قميص أبيض بأكمام طويلة وأزرار من المنتصف، لتبرز من بساطة ورقة إطلالتها.

وتركت شمس الكويتية خصلات شعرها منسدلًا بطريقة عشوائية ناعمة، وهو ما تناسب مع  تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.

واختارت شمس الكويتية، وضع الآي لاينر مع الماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون البينك على شفتيها.

واكتفت شمس الكويتية بإختيار لمسات ناعمة من الاكسسوارات؛ حيث اختارت خاتم كبير باللون الفضي  على يديها.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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