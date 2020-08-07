بالأورانج الجريء .. شمس الكويتية تخطف الأنظار بصورة جديدة

‏أنا لا أهجر أحدا إنما اتغير بشكل يجعلك تبحث عني وانا جالسة أمامك‬"

ورفعت شمس الكويتية شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية ناعمة وقامت بعمله ذيل حصان، واستعانت بإرتداء خصلات الشعر لتعطي لشعرها طولا، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.



واختارت وضع الكحل الأسود والآي شادو باللون الأورانج والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الأورانج على شفتيها.





واكتفت شمس الكويتية بإختيار لمسات ناعمة من الاكسسوارات؛ حيث اختارت قرطين ناعمين على شكل وردة وبنفس لون البدلة.





