AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالأورانج الجريء .. شمس الكويتية تخطف الأنظار بصورة جديدة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:12 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
Advertisements
آية التيجي
خطفت المطربة شمس الكويتية أنظار متابعيها بصورة جديد لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة وألوان جريئة.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها موجهة كلامها لمتابعيها: ‏"‏أنا لا أهجر أحدا إنما اتغير بشكل يجعلك تبحث عني وانا جالسة أمامك‬".

وارتدت شمس الكويتية  بدلة باللون الأورانج مكونة من بنطال بواسع باللون الاورنج، وعليه جاكيت طويل بنفس اللون بأكمام طويلة، وارتدت تي شيرت كت باللون الأبيض تحته، وترك الجاكيت معلق على اكتافها، لتبرز من إطلالتها العصرية والمميزة.

ورفعت شمس الكويتية شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية ناعمة وقامت بعمله ذيل حصان، واستعانت بإرتداء خصلات الشعر لتعطي لشعرها طولا، وهو ما تناسب مع  تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.

واختارت وضع الكحل الأسود والآي شادو باللون الأورانج والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الأورانج على شفتيها.

واكتفت شمس الكويتية بإختيار لمسات ناعمة من الاكسسوارات؛ حيث اختارت قرطين ناعمين على شكل وردة وبنفس لون البدلة.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمكياج ناعم.. شاهد| مريم أوزرلي تخطف الأنظار على إنستجرام

بإطلالة ناعمة.. شمس الكويتية تسحر متابعيها في أحدث ظهور

بـ الأسود الناعم.. مريم أوزرلي تسحر متابعيها بجلسة تصوير جديدة

بالأسود المخطط.. شمس الكويتية تشارك متابعيها صورة قديمة لها

بالزهري.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بإطلالة ناعمة من الطائرة

بالأبيض والأسود .. مريم اوزرلي تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير جذابة

ترشيحاتنا

بعد الفوز على المصري.. صدارة هدافي الزمالك تشتعل

بملابس ملفتة.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

لـ6 ساعات فقط..شركات السياحة: يمكن للأجانب عمل ترانزيت بالقاهرة دون pcr

سرقة منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

وزير جيش الاحتلال يهدد غزة: لا حل سوى إعادة الجنود الأسرى

لطلاب الثانوية العامة 2020.. سجل بموقع التنسيق عبر هذا الرابط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التالت يوجع| محمد عفيفي يكشف سر غضب الأهلاوية وفرحة الزملكاوية.. صور

مع ارتفاع الحرارة.. 10 نصائح تحميك من ضربة الشمس

أول طبيبة نساء في الصومال.. حواء عبدي نفذت وصية جدتها وغيرت الواقع الأليم.. صور