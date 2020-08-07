بالأورانج الجريء .. شمس الكويتية تخطف الأنظار بصورة جديدة

خطفت المطربة شمس الكويتية أنظار متابعيها بصورة جديد لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة وألوان جريئة.
وعلقت شمس الكويتية على صورتها موجهة كلامها لمتابعيها: "أنا لا أهجر أحدا إنما اتغير بشكل يجعلك تبحث عني وانا جالسة أمامك".
وارتدت شمس الكويتية بدلة باللون الأورانج مكونة من بنطال بواسع باللون الاورنج، وعليه جاكيت طويل بنفس اللون بأكمام طويلة، وارتدت تي شيرت كت باللون الأبيض تحته، وترك الجاكيت معلق على اكتافها، لتبرز من إطلالتها العصرية والمميزة.
ورفعت شمس الكويتية شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية ناعمة وقامت بعمله ذيل حصان، واستعانت بإرتداء خصلات الشعر لتعطي لشعرها طولا، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.
واختارت وضع الكحل الأسود والآي شادو باللون الأورانج والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الأورانج على شفتيها.
واكتفت شمس الكويتية بإختيار لمسات ناعمة من الاكسسوارات؛ حيث اختارت قرطين ناعمين على شكل وردة وبنفس لون البدلة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
View this post on Instagram
انا لا اهجر احد انما اتغير بشكل يجعلك تبحث عني وانا جالسة امامك 🌞
A post shared by SHAMS☀️شمس (@shamsofficial_) on