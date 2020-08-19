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مرأة

بـ إطلالة محتشمة.. شمس الكويتية تشارك متابعيها بصورة جديدة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:51 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
نشرت المطربة شمس الكويتية صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت شمس الكويتية بإطلالة جذابة ومحتشمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وارتدت شمس الكويتية  فستان طويل وكت باللون البيج والفستقي المشجر بالورود، واختارت عليه حذاء باللون الاصفر اللامع، لتبرز من اناقتها لتبرز من جمال إطلالتها.

وتركت شمس الكويتية خصلات شعرها منسدلًا بطريقة انسيابية ناعمة مع ارتداء طوق على رأسها، وهو ما يتناسب مع  تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.

واختارت شمس الكويتية، وضع الماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون البني القاتم على شفتيها.

واكتفت شمس الكويتية بإختيار لمسات ناعمة من الاكسسوارات؛ حيث اختارتقلادة ناعمة باللون البني لتبرز من اناقتها.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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