AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

القصبى يشارك فى احتفال الأوقاف برأس السنة الهجرية بمسجد السيدة زينب

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:47 م
عبدالهادي القصبي
عبدالهادي القصبي
Advertisements
يوسف سامح
يشارك رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى فى احتفال وزارة الأوقاف بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية، مساء اليوم الخميس، بعدد محدود من الحضور فى ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعى وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية .

وأعلنت وزارة الأوقاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أناب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فى حضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1442هـ.

واستطلعَت دارُ الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1442 هجريا بعد غروب شمس أمس الأربعاء 29 من شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا، الموافق 19 من شهر أغسطس لعام 2020 ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعامِ 1442 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاء المصريةُ أن اليومَ الخميس الموافق 20 أغسطس لعام 2020 ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام 1442 هجريًّا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا أول أيام ذي القعدة.. دار الإفتاء تهنئ الشعب المصري

الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف برأس السنة الهجرية الخميس المقبل

الإفتاء تستطلع هلال شهر محرم وبداية السنة الهجرية الجديدة.. غدا

الأوقاف: تجديد إيفاد 3 أئمة إلى ألمانيا والأرجنتين وتنزانيا

دار الإفتاء تستطلع هلال العام الهجري الجديد

السعودية تعلن غدا بداية العام الهجري الجديد

ترشيحاتنا

انهيار 70 جنيها للجرام.. تراجع رهيب في أسعار الذهب خلال 10 أيام

في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور تكشف تغير ملامح جيني إسبر

بـ 7 أرواح.. سقوط طفل من الطابق الـ 18 بالصين.. صور

جيران منزل وادى عنتر المحترق: شوفنا الموت قدام عنينا ولم نستطيع إنقاذ أسرة عم رمضان

القصة الكاملة لاتهام ربة منزل زوجها بالتعدي جنسيا على ابنتهما بالعاشر من رمضان

رسالة شديدة اللهجة.. إيران تطالب الإمارات بتعويض طهران وتسليم جثث الصيادين المقتولين

AdvertisementS

بعد تقديم موعده.. تعرف على جدول صرف مرتبات شهر أغسطس

انهيار 70 جنيها للجرام.. تراجع رهيب في أسعار الذهب خلال 10 أيام

محمود متولي يُغادر المستشفى غدًا بعد جراحة الرباط الصليبي

أثناء مساعدة توك توك معطل.. استشهاد ضابط وأمين شرطة دهسهما أتوبيس بالجيزة

الخط الأحمر.. ماذا فعلت مصر في أردوغان خلال 60 يوما في ليبيا

شاهد.. مفاجأة الخطيب لمحمود متولي في المستشفى

أول مباراة يشارك فيها رمضان صبحي بقميص بيراميدز محليا وأفريقيا.. محمد فضل الله يجيب

الأهلي يفقد أبرز عناصره أمام الزمالك والفريق الأبيض في موقف صعب.. تفاصيل

بعد عودة صلاة الجمعة في المساجد.. 3 فئات تصليها في المنزل ظهرًا

قلق مصري بشأن الأمن القومي.. السفير الروسي في القاهرة يكشف حقيقة وجود قوات لموسكو في ليبيا

حاولوا خلع ملابس فتاة تحت تهديد السلاح في الشارع.. 5 أشخاص يعتدون على سيدة وشقيقها وابنتها ببنها

اتحاد جدة لـ صدى البلد: نوافق على رحيل أنيس البدري إلى الزمالك في حالة واحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تركيب الرموش في دقيقة واحدة بالمنزل

في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور تكشف تغير ملامح جيني إسبر

بملابس جريئة.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة للجدل مجددا