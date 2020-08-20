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مرأة

شاهد.. محمد الشرنوبي وزوجته يستعرضان لياقتهما بملابس رياضية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:21 م
محمد الشرنوبي وزوجته
محمد الشرنوبي وزوجته
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حياة عبد العزيز
شارك الفنان الشاب محمد الشرنوبي صورة جديدة له برفقة زوجته راندا رياض، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق على الصورة قائلا "تدربوا معًا ، عيشوا إلى الأبد".

وظهر الثناني اثناء أداء التمارين الرياضية، فظهر محمد الشرنوبي أثناء عمل تمرين الضغط، وظهرت زوجته وهي تقف على ظهره.

وأطل كل منهما بالملابس الرياضية، حيث ظهرت راندا رياض مرتدية توب وبنطالا ليجن باللون الأسود، وحافية القدمين، مع تسريحة الشعر الذيل حصان.

وظهر محمد الشرنوبي مرتدي شورت باللون الأسود مع حذاء رياضي على الموضة.


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