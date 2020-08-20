شاهد.. محمد الشرنوبي وزوجته يستعرضان لياقتهما بملابس رياضية





وعلق على الصورة قائلا "تدربوا معًا ، عيشوا إلى الأبد".





وظهر الثناني اثناء أداء التمارين الرياضية، فظهر محمد الشرنوبي أثناء عمل تمرين الضغط، وظهرت زوجته وهي تقف على ظهره.





وأطل كل منهما بالملابس الرياضية، حيث ظهرت راندا رياض مرتدية توب وبنطالا ليجن باللون الأسود، وحافية القدمين، مع تسريحة الشعر الذيل حصان.





وظهر محمد الشرنوبي مرتدي شورت باللون الأسود مع حذاء رياضي على الموضة.









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