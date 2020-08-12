وحشتني الوقفة على المسرح.. محمد الشرنوبي يروج لحفله الجماهيري بـ الإسكندرية

أعلن المطرب محمد الشرنوبي عبر حسابة بـ " غسنترجام" عن إحيائه حفلا جماهيريا بالإسكندرية، الجمعة المقبلة.

وكتب: "أول حفل جماهيري ليا في اسكندرية هيكون يوم ٢١ أغسطس الموافق يوم الجمعة.. الحجز من شباك التذاكر في مكتبة اسكندرية".

وتابع:"وحشتني الوقفه على المسرح هستناكوا نغني مع بعض و إن شاء الله نتبسط جدًا".





طرح الفنان محمد الشرنوبي أغنية "من قلبي سلام لبيروت"، بعد الانفجار الأخير الذي هز العاصمة اللبنانية، ويتعاون فيها مع المؤلف الموسيقي مصطفى الحلواني، وقد تم طرح فيديو كليب الأغنية عبر صفحته بموقع انستجرام.





وقد تسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح.

يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل "ليه لأ" تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.