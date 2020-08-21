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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:36 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه  في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 21-8-2020 بدون أي تغيير ولمدة الـ7 أيام السابقة، إذ وصل متوسط سعره لدي البنك المركزي المصري 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.

وبلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه بالبنك التجاري الدولي عند 15,87 جنيه للشراء و15.97 جنيه للبيع.

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ووصل سعر الدولار ببنوك " بلوم، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي اليوناني، المصري لتنمية الصادارات، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، الأهلي، مصر،البركة، اتش اس بي سي، الاستثمار العربي، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، بنك الاسكندرية" نحو 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر إيران للتنمية، التعمير والاسكان، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، عودة، الكويت الوطني، قناة السويس" نحو 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.
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