AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع أسعار الذهب وهبوط الدولار| أعرف التفاصيل

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:36 ص
الذهب
الذهب
Advertisements
سمر صالح
ارتفعت أسعار الذهب 1% لتتجاوز حاجز الألفي دولار اليوم الثلاثاء، في ظل تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، وتركيز المتعاملين على محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والمقرر صدوره هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة الـ 07:17 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 % إلى 1999.26 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق ذروة أسبوع عند 2007.19 دولار، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 2007.60 دولار.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى إس.إم.سي كومتريد: "هشاشة بيئة العملة والأرقام الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة يحجبان جاذبية الذهب كملاذ آمن".

وزاد سعر الفضة 2.1 % إلى 27.97 دولار للأوقية، وتقدم البلاتين 1.5% مسجلا 963.29 دولار، في حين هبط البلاديوم 0.4% إلى 2190.20 دولار للأوقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انهيار أسعار الذهب عالميًا | اعرف التفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب الى أعلى مستوى منذ 9 أعوام وهبوط الدولار

بضغوط الدولار.. الذهب يهبط عن مستوى قياسي

تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدولار تزامنا مع الخلافات الأمريكية الصينية

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاده.. زيجات إبراهيم نصر وآخر عمل ظهر به ولم يشاهده

حكم تصحيح المأموم للإمام إذا أخطأ فى الصلاة

انفجارات مرعبة في الصباح.. صواريخ تضرب المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية

شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة ينهار إثر تعرضه للتنمر والترويع بكلب مفترس

بعد رحيل كيكي سيتين.. تعرف على مدرب برشلونة الجديد

هل السبحة بدعة ؟.. علي جمعة: بديعة وهذا ما قاله النبي عنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسطول سيارات محمد صلاح.. وسعر ومواصفات أحدث سياراته البنتلي.. صور

نبات بديل الفياجرا.. العريس لا يتخلى عنه يوم الزفاف في الهند

فى عيد استقلالها.. كل ما تريد معرفته عن الجابون