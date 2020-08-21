مباحث القاهرة تحبط ترويج كمية من المواد البترولية المدعمة بالسوق السوداء

أحبط رجال مباحث القاهرة ترويج كمية من المواد البترولية المدعمة بالسوق السوداء .





وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق،وتباع مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا حال إستقلالهما سيارة نقل بصندوق بدائرة قسم شرطة النزهة، مُحمل عليها (برميل بداخله 1000 لتر سولار مدعم - عدد 60 جركن بداخلهم 1200 لتر سولار مدعم) .





وبمناقشتهما إعترفا بتحصلهما على المضبوطات من إحدى محطات الوقود الكائنة بمنطقة القلج بمحافظة القليوبية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء ، لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



