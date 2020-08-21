نهاية الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم على سموحة بقدم إبراهيم عادل

إنتهت أحداث الشوط الاول ، بتقدم نادي بيراميدز علي سموحة بهدف دون رد ، فى المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب ستاد الإسكندرية فى الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 36 عن طريق إبراهيم عادل، من تسديدة صاروخية تسكن الشباك على الفور.





ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بينما جاء سموحة فى المركز السابع برصيد 27 نقطة .





وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:





حراسة المرمى: أحمد الشناوي





خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي





خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود حمادة - محمد فتحي





خط الهجوم: جون أنطوي



