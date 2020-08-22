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مرأة

فستان قصير.. زوجة ماجد المصري تبهر جمهورها بأنوثتها

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:47 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت رانيا  أبو النصر  زوجة الفنان ماجد المصري ، متابعيها عبر "ستوري" حسابها بموقع التواصل الاجتماعي  انستجرام،  صورجديدة  لها.

وظهرت  زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت فستان مخطط باللون الابيض مع الكحلى الغامق و أخذ تصميم جديد وهو ما جعل اطلالتها مميزة وانيقة خطفت بها الانظار . 

واتسم التصميم بانه قصير من الامام والخلف ذات ذيل طويل.

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اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة. 

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