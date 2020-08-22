فستان قصير.. زوجة ماجد المصري تبهر جمهورها بأنوثتها

صورجديدة لها . شاركت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري ، متابعيها عبر "ستوري" حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام،





وظهرت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت فستان مخطط باللون الابيض مع الكحلى الغامق و أخذ تصميم جديد وهو ما جعل اطلالتها مميزة وانيقة خطفت بها الانظار . في الصور بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت فستان مخطط باللون الابيض مع الكحلى الغامق و أخذ تصميم جديد وهو ما جعل اطلالتها مميزة وانيقة خطفت بها الانظار .





واتسم التصميم بانه قصير من الامام والخلف ذات ذيل طويل.





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اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.



