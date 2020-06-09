إطلالة كاجول .. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير.
ظهرت زوجة ماجد المصرى فى الصور بإطلالة كاجوال ملفتة، حيث ارتدت بنطلون أسود مع سترة قطنية باللون الأبيض ونسقت معهما جاكيت جينز طويل أتسم بتصميمه ولونه الغريب وغير التقليدى.
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وانتعلت زوجة ماجد المصرى حذاء رياضيا مسطحا باللون الأخضر كما امسكت كلاتش صغير تميز بالألوان المبهجة، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس أنيقة ومتناسقة مع إطلالتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة ماجد المصرى على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع ألوان إطلالتها، مما منحها إطلالة متناسقة مع بعضها البعض.