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مرأة

بمكياج لافت.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث ظهور

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:18 م
زوجة ماجد المصرى
زوجة ماجد المصرى
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هاجر هانئ
شاركت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصرى، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صور جديدة لها من احدث ظهور.


وتألقت زوجة ماجد المصرى فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جاكيت جينز اتسم باللون الفاتح كما تميز التصميم بأنه مرصع بحبات اللؤلؤ لالتى زادت من أناقتها، فهى من المشاهير التى تحرص على مواكبة احدث صيحات الموضة و تتمتع بذوقها الراقى فى اختيار الاطلالات التى تظهر بها.

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لفتت زوجة ماجد المصرى الانظار بمكياجها الجذاب و الملفت الذى كشف عن جمال ملامحها، كما تميز مكياجها بطلاء شفاه ذات اللون الفوشيا المتناسق مع لون بشرتها، كما أعتمدت على خصلات شعرها المنسدله.

 واكملت زوجة ماجد المصرى  إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التى منحتها إطلالة متكاملة، كما ارتدت نظارة شمس كبيرة ذات إطار بنى ولكنها متناسقة مع وجهها.



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