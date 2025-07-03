بتاعت التورتة والجاتو .. اعرفي طريقة عمل الكيكة الاسفنجية

تعد الكيكة الاسفنجية الهشة من أكثر أنواع المخبوزات التى ترغب الكثير من النساء في تعلمها خاصة أنها أساسية في صناعة التورتة والجاتو

نعرض لكم طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الهشة لعمل تورتة المحلات وذلك من خلال خطوات الشيف حسن .

مقادير الكيكة الإسفنجية:

6 بيضات

كوب زيت

3 أكواب دقيق أبيض

ظرف ونصف بيكنج بودر

كوب لبن بقري

كيس فانيليا

ملعقة صغيرة خل أبيض

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات

2 كوب سكر أبيض

طريقة عمل الكيك الإسفنجية الهشة



بالمضرب الكهربائي اخفقي البيض مع الفانيليا لمدة 8دقائق ثم أضيفي الخل الابيض مع الكربونات في طبق صغير حتى نحصل على التفاعل الكيميائي ثم ضيفهم للبيض واخفقي جيدا.



أضيفي السكر بالتدريج للخليط واستمري في الخفق لمدة عشر دقائق تقريبًا حتى يصبح الخليط كثيف جدًا ثم ضعي الزيت واخفق مرة أخرى لمدة دقيقتين.

في بولة كبيرة انخلي الدقيق مع البيكنج بودر مرتين لضمان دمج الطحين البيكنج بودر جيدًا ثم نضيفهم لخليط البيض بالتدريج مع التناوب مع اللبن.

-ادهن صينية الكيك بملعقة زبدة سائلة ورشة دقيق ثم سخني الفرن و ادخلى الكيك على درجة حرارة 190 ولا تفتحيها قبل مرور ٥٠ دقيقة حتى لا يدخل الهواء للفرن.

ضعي صينية الكيك في أول 10دقائق في حرارة 190درجة ثم اخفض ل 150درجة وانتظرى حتى النضج