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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم إسرائيلي جديد علي جنوب لبنان

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي
دمّر منزلًا مولفًا من طابقين في بلدة كفركلا جنوب لبنان فجر اليوم.

وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام لبنانية، أن ​طائرة إسرائيلية مسيّرة​ نفذت غارة استهدفت سيارة في بلدة كونين بجنوب لبنان.

وذكر  موقع النشرة اللبناني، بأن سيارة إسعاف تابعة لجمعية الرسالة تحركت على الفور باتجاه مكان الاستهداف.

ونددت الدولة اللبنانية اليوم الجمعة بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني المنتهك لوقف إطلاق النار المفعل بالرعاية الفرنسية، والأمريكية وبمشاركة الأمم المتحدة.


وتسببت الهجمات الإسرائيلية في استشهاد سيدة لبنانية، وإصابة 20 مدني آخرين.

ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون لتحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل من أجل وضع حد، ولوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الدولة اللبنانية التي تلتزم بالقرارات الدولية بينما تضرب إسرائيل بعرض الحائط تلك القرارات الدولية حسب بيان الرئاسة اللبنانية.

لبنان جنوب لبنان غارة إسرائيلية قوات الاحتلال الإسرائيلي الرئاسة اللبنانية

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