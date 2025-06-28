غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على جنوب لبنان

كشفت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت، أن ​طائرة إسرائيلية مسيّرة​ نفذت غارة استهدفت سيارة في بلدة كونين بجنوب لبنان.

وأفاد موقع النشرة اللبناني، بأن سيارة إسعاف تابعة لجمعية الرسالة تحركت على الفور باتجاه مكان الاستهداف.

ونددت الدولة اللبنانية اليوم الجمعة بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني المنتهك لوقف إطلاق النار المفعل بالرعاية الفرنسية، والأمريكية وبمشاركة الأمم المتحدة.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية في استشهاد سيدة لبنانية، وإصابة 20 مدني آخرين ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون لتحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل من أجل وضع حد، ولوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الدولة اللبنانية التي تلتزم بالقرارات الدولية بينما تضرب إسرائيل بعرض الحائط تلك القرارات الدولية حسب بيان الرئاسة اللبنانية.