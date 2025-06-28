إسرائيل تكشف رغبتها في استمرار احتلالها لمرتفعات الجولان

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "إسرائيل تعتزم البقاء في الأراضي السورية والاحتفاظ بمرتفعات الجولان، كشرط أساسي ضمن خطة التطبيع مع سوريا".

وأوضح ساعر، خلال حواره مع قناة "آي نيوز 24"، أن "اعتراف سوريا بسيادة إسرائيل على الجولان يعد شرطًا لاتفاق مستقبلي مع الرئيس السوري أحمد الشرع".



ونقلت القناة الإسرائيلية، عن مصدر سوري مطلع في وقت سابق، قوله إن "إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025".

وأشار إلى أنه بموجب الاتفاقية المذكورة، ستنسحب إسرائيل تدريجيًا من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد غزو المنطقة العازلة في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ.