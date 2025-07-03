أسامة نصر يحصد الدكتوراة بامتياز حول دور قوات حفظ السلام في النزاعات الدولية |صور

حصل الباحث أسامة السيد عبده سليمان نصر، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بمديرية أمن الشرقية، على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق – جامعة مدينة السادات، عن رسالته التي جاءت بعنوان: "دور قوات حفظ السلام الدولية في تطبيق القانون الدولي الإنساني".

وتناولت الرسالة بالدراسة والتحليل أحد أبرز الموضوعات القانونية والسياسية المرتبطة بالواقع الدولي المعاصر، مسلطةً الضوء على الأطر القانونية والعملية التي تضبط أداء قوات حفظ السلام في مناطق النزاع، ودورها في إنفاذ مبادئ القانون الدولي الإنساني.

لجنة الإشراف والحكم والمناقشة

وتشكّلت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة من: الدكتور عبد الهادي محمد عشري، أستاذ القانون الدولي العام، وعميد كلية الحقوق بجامعة السادات الأسبق، ورئيس اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات (مشرفًا ورئيسًا)، والدكتور السفير محمد عبد الحي محمد العرابي، أستاذ السياسة والمنظمات الدولية، ووزير خارجية مصر الأسبق (عضوًا)، والدكتور معمر رتيب عبد الحافظ، أستاذ القانون الدولي ووكيل كلية الحقوق – جامعة أسيوط (عضوًا)، والدكتور حمدي محمد حسين، عميد كلية الحقوق – جامعة مدينة السادات .

وقد أثنت اللجنة على الجهد البحثي الذي بذله الباحث، حيث أدار النقاش رئيس اللجنة، وطرحت اللجنة عددًا من الملاحظات العلمية الدقيقة التي من شأنها إثراء الرسالة وتطوير محتواها، كما أشادت بمستوى الباحث العلمي وتحليله الرصين للمواد القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.