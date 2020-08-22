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رياضة

شوبير يشيد بقرار وزير الرياضة عن مؤمن زكريا: الكرة الآن في ملعب إدارة الأهلي

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:57 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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محمد بدران

أشاد الإعلامى أحمد شوبير، بقرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بعدما وافق على صرف القلعة الحمراء قيمة تعاقد مؤمن زكريا بالكامل.


وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "‏‏شكرا د اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وافق علي صرف الاهلي قيمة تعاقد مؤمن بالكامل ايضا الوزاره ستشارك في علاج مؤمن الف سلامه عليك يامؤمن يارب"


وتابع "‏الكرة الآن في ملعب مجلس ادارة الاهلي بصرف قيمة العقد او علي الاقل الجزء الاكبر منه خلال الساعات القليله المقبله الف سلامه عليك يامؤمن.


واضاف "‏واضح ان البعض فاهم كلامي غلط المطلوب ان الاداره تنهي الاجراءات الخاصه بصرف العقد بعيدا عن قصة الاجراءات التي قد تستغرق بعض الوقت الف سلامه عليك يامؤمن"


وغزت صور وفيديوهات دموع مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، وهو يجهش بالبكاء، في أحد عروض مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، متأثرًا بمرضه، قلوب جماهير ونجوم الكرة المصرية.


وحضر مؤمن زكريا ليلة أمس، الجمعة، أحد عروض مسرحية "علاء الدين"، وقام أحمد عز بتحية اللاعب بعد انتهاء العرض، ليدخل في نوبة بكاء بسبب تحية الجمهور له.


ويُعاني مؤمن زكريا من مرض في الجهاز العصبي، مما تسبب في ابتعاده عن الملاعب منذ فترة طويلة.



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