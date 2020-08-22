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مرأة

تمارس رفع الأثقال.. ياسمين عبد العزيز فى إطلالة رياضية مميزة.. شاهد

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:45 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وأطلت ياسمين عبد العزيز بإطلالة رياضية وهي تمارس رفع الأثقال، مرتدية توب باللون الأسود على أحدث ماركات العالمية الرياضية، مع بنطال ليجن فيروزي.

وانتعلت ياسمين عبد العزيز حذاء رياضي باللون الأبيض لتظهر بإطلالة مميزة.

وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة بسيطة وغير مكلفة.

وارتدت النظارة الشمسية باللون الأسود بشكل جمالي أنيق.

وجاءت أبرز تعليقات الجمهور "رشاقة وجمال وخفة دم".
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