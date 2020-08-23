شاهد.. أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل أمير كرارة بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





ونشر أمير كرارة صورة له برفقة زوجته وكتب معلقا علي الصورة: كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي وعقبال١٠٠سنه ويخليكي لينا.





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يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة مسلسل "الأختيار" بطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.





دارت أحداث مسلسل " الاختيار " حول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.