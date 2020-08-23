بدوي حميدة: توقف المباريات للجوء لتقنية الـ var يقلل من متعة المباريات

أكد بدوى حميدة الحكم السابق والمدير التنفيذى بمنطقة كفر الشيخ لكرة القدم أن توقف المباريات وكثرة الإعادة للعبة بسبب الـ var يقلل من متعة المباريات.





وقال بدوى حميدة،فى تصريحات خاصة لصدى البلد:"إن متعة كرة القدم طبعا في الأخطاء والجدل المثار حولها وتقنية الفيديو المعروفة بـ var وإن كانت تصل إلى العدالة. ولكن أحيانا، نرى أخطاء واضحة يختلف التقدير فيها حول أى لعبة يتم اللجوء خلالها إلى التقنية لحسم الجدل".





وأضاف:"نرى فى الدوري الانجليزي أن هناك أخطاء واضحة جدا والقرار يكون صادر خطأ من جانب حكم اللقاء رغم وجود تقنية الفيديو الـ var.





وتابع أنه من المؤكد أن تتوقف المباراة فى المسابقات المحلية والاعادة الكثيرة من جانب الحكم تقلل من متعة كرة القدم.



