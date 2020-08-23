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رياضة

بدوي حميدة: توقف المباريات للجوء لتقنية الـ var يقلل من متعة المباريات

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:30 م
بدوي حميدة
بدوي حميدة
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يسري غازي
أكد بدوى حميدة الحكم السابق والمدير التنفيذى بمنطقة كفر الشيخ لكرة القدم أن توقف المباريات وكثرة الإعادة للعبة بسبب الـ var يقلل من متعة المباريات.

وقال بدوى حميدة،فى تصريحات خاصة لصدى البلد:"إن متعة كرة القدم طبعا في الأخطاء والجدل المثار حولها وتقنية الفيديو المعروفة بـ var وإن كانت تصل إلى العدالة. ولكن أحيانا، نرى أخطاء واضحة يختلف التقدير فيها حول أى لعبة يتم اللجوء خلالها إلى التقنية لحسم الجدل".

وأضاف:"نرى فى الدوري الانجليزي أن هناك أخطاء واضحة جدا والقرار يكون صادر خطأ من جانب حكم اللقاء رغم وجود تقنية الفيديو الـ var.

وتابع أنه من المؤكد أن تتوقف المباراة فى المسابقات المحلية والاعادة الكثيرة من جانب الحكم تقلل من متعة كرة القدم.

يذكر أن بعض مباريات الدورى الممتاز منها لقاء الزمالك ونادى مصر ومباريات الإنتاج الحربي كان طرفا بها فى الدورى الممتاز مؤخرا شهدت تعطل تقنية الفيديو ال var.
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