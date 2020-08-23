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محافظات

دورات تدريبية مكثفة للفرق الطبية بصحة المنيا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:35 م
دورات تدريبية مكثفة
دورات تدريبية مكثفة للفرق الطبية بصحة المنيا
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ايمن رياض
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استمرار تنفيذ الدورات التدريبية المكثفة، للفرق الطبية المتعاملة مع المرضى، من مديري المنشآت الصحية، ورؤساء الاقسام، ومسئولي مكافحة العدوى، ومسئولى الجودة والأطباء والتمريض فى المستشفيات والوحدات الصحية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالارتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة.

 قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة إن التدريب تم علي مدار ثلاثة أسابيع بالمركز الطبى الشرقى، والغربى، وتضمن فريق العمل القائم بالتدريب اعضاء من إدارة الطب الوقائى، وإدارة الطب العلاجى، وإدارة مكافحة العدوى وإدارة الجودة، وإدارة التمريض.

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 وأوضح الدكتور على قاسم، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، أن التدريب يهدف الى رفع الوعى الصحي وتنشيط المعلومات المتعلقة بمرض كورونا، والتدريب على الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات مكافحة العدوى والوقاية منها، لضمان عدم انتقال المرض إلى العاملين بالرعاية الصحية، أو المرضى الآخرين وغيرهم داخل مرفق الرعاية الصحية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للمكافحة، ولضمان جاهزية الفرق الطبية لمواجهة أي مستجدات لجائحة فيروس كورونا.


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