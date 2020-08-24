استئناف العمل بوحدة الليزر بـ ههيا بعد توقف 4 أشهر بسبب كورونا

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتفعيل جميع التخصصات الطبية بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والعمل بكامل طاقتها.





وأكد "مسعود" ، أنه تم اليوم استئناف العمل بوحدة الليزر بمركز ههيا للحروق والجراحات التكميلية، بإشراف مدير المستشفى، ومدير مركز الحروق.





وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن الوحدة استقبلت عددًا من الحالات المرضية التي أجريت لها جلسات الليزر منها جلسات لإزالة ندبات ما بعد الإصابة بالحروق، وجلسات تكميلية بمشاركة الدكتور ناجي عبد الهادي استشاري الجلدية والليزر ومشرف الوحدة.



