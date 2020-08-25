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أخبار العالم

بعد لقاء بومبيو.. حمدوك: أجريت حوارا شفافا ونتطلع لخطوات إيجابية ملموسة من واشنطن

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أنه قام بإجراء حوارا مباشرا وشفافا مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، قال حمدوك: ناقشنا مع بومبيو حذف اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأعرب رئيس الوزراء السوداني عن تطلع الخرطوم لخطوات إيجابية ملموسة من الولايات المتحدة لدعم ثورة السودان

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، إلى مطار الخرطوم الدولي اليوم الثلاثاء، فى زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات مستقلا أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان.

وبإجراء هذه الزيارة، يعد بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور السودان منذ 15 عاما.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة له نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعداء لكوننا على أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان".

وتأتي زيارة بومبيو للخرطوم  ضمن الجولة التى يقوم بها الى منطقة الشرق الأوسط هذه الأيام .

وغادر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «إسرائيل» صباح الثلاثاء متوجها إلى السودان في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم.

يأتي ذلك في اليوم الثاني من جولة على الشرق الأوسط تتمحور حول تطبيع العلاقات بين الدول العربية والدولة العبرية.

ولا تقيم إسرائيل والسودان أي علاقات دبلوماسية، ومن المتوقع أن يزور بومبيو أيضا الإمارات والبحرين في جولته التي تستمر خمسة أيام.
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