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فن

بإطلالة رشيقة.. هنا الزاهد تبرز أنوثتها

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:14 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة هنا الزاهد مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة رشقيقة، حيث ارتدت بنطلون وتوب مشجر أبرز رشاقتها. 

وتشارك هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم  ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

كان صناع فيلم "الغسالة" قد احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".

الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم.
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