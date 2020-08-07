هنا الزاهد تمازح زوجها وتطالبه بتقليدها .. فيديو

مازحت الفنانة هنا الزاهد زوجها أحمد فهمي بفيديو جديد من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تيك توك ".





و طلبت هنا الزاهد من زوجها تقليدها و جاء تعليق احمد فهمي ضاحكا : اعمل اية





وحازت الفيديو على اعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : جميل ، ربنا يخليكوا لبعض ، احلي ضحكة .





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وتشارك هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع احمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.









كان صناع فيلم "الغسالة" قد احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".





الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم