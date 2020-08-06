بفستان لافت.. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت فرح شقيقة الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير.





تألقت شقيقة هنا الزاهد فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان جينز ذا أكمام مكشوفة لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات واتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة والبساطة.





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وتزينت شقيقة هنا الزاهد بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها ما منحها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت شقيقة هنا الزاهد على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة؛ فكشفت عن جمالها.



