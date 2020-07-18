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مرأة

بفستان قصير.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

السبت 18/يوليه/2020 - 02:07 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

نشرت نور الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت شقيقة هنا الزاهد بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستان باللون الاحمر منقط بالأبيض جرئ وقصيرة فوق الركبة و مكشوف الصدر والاكتاف، وهو ما جعل إطلالتها جريئة ومثيرة خطفت بها الانظار

كما ظهرت شقيقة هنا الزاهد بلمسات جمالية بسيطة، فوضعت اللون الوردي في الشفاه، وفضلت الظهور بشرتها الطبيعية. 

وتركت شقيقة هنا الزاهد خصلات شعرها الأشقر منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف

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