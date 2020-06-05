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مرأة

ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:57 ص
شقيقة هنا الزاهد
شقيقة هنا الزاهد
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بـ stories جديدة لتهنئة شقيقتها فرح الزاهد بعيد ميلادها.

واعتادت شقيقة هنا الزاهد  على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، بصورها وإطلالاتها التى تظهر بها فى مختلف المناسبات، مما كشف عن ذوقها الرفيع فى اختيار الأزياء التى تتألق بها، فهى تحرص على اقتناء قطع الملابس العصرية  التى تبرز جمالها وأناقتها.

تقضل شقيقة هنا الزاهد مواكبة أحدث صيحات الموضة كما تحرص أيضا على التنوع و عدم السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة و الأزياء، كما تقوم بتنسيق الحقائب و الأحذية المميزة التى تمنحها إطلالة متكاملة.

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وتعتمد شقيقة هنا الزاهد على صيحات المكياج البسيطة و الهادئة و لا تفضل المكياج الصاخب، كما تقوم بأختيار تسريحات البسيطة و غير المبالغ فيها مما يزيد من جاذبيتها.



ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها
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