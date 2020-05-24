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بـ جينز مقطع وتوب قصير.. هنا الزاهد بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام

الأحد 24/مايو/2020 - 07:17 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.

وتألقت بها هنا الزاهد، مرتديه بنطالا أنيقا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، مرتدية معه توب قصير بدون أكمام باللون الأسود، ووضعت شال حول الرقبة لأكمال إطلالتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد فى الماكياج على الألوان الناعمة التى تبرز عن جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم.

وتركت شعرها الأشقر الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى التى تبرز عن جمال إطلالتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع سلاسل حول الرقبة باللون الفضى. 
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Happy Eid! enjoy it with your beloved ones 💖

A post shared by هنا الزاهد (@hannahelzahed) on

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