AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هنا الزاهد تنعى شهداء ملحمة البرث .. شاهد

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:09 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و يظهر فى الصورة شهداء ملحمة البرث كتيبة 103 .

كتبت معلقة على الصورة :" ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون".
نالت الصورة تفاعل الكثير من متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:ربنا يرحم شهداء الوطن و يجعل قبرهم روضه من رياض الجنة ..
فخر مصر ربنا يرحمهم ..الله يرحمهم و يصبر اهاليهم.

وكانت حلقة الاختيارال 28  تتحدث عن ما حدث في معركة بئر البرث الحقيقية حينما استشهد الكتيبة 103 وعلي رأسها قائد الكتيبة الشهيد المقدم احمد المنسي, وظهر فيها الهجوم الغادر للتكفيرين علي الكمين وقتلهم للجنود والظباط بشكلا وحشي.

تدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من هنا تبدأ الملحمة.. أمير كرارة يعلق على معركة البرث.. شاهد

بعد عرض الاختيار.. أحمد الشامى: مصر كلها بتدعيلكم بنحبكم من قلبنا

بآية قرأنية.. أحمد خالد صالح يعلق على ملحمة البرث

زينة عن مسلسل الاختيار: وثق بطولة شبابنا ونقدر نفرجه لولادنا ونفتخر بيه

أطفال يتفاعلون مع مسلسل الاختيار بارتداء تيشرتات مطبوعة بصور المنسى والشهداء

هنا شيحة: رحم الله أبطال ملحمة البرث .. شاهد

ترشيحاتنا

طرق سحرية لتزيل خدوش زجاج السيارة

هاشتاج ملحمة البرث يتصدر الترند العالمي بعد عرض الحلقة الـ28 من الاختيار

رد فعل محمد عمر مدرب الاتحاد السكندري على مسلسل الاختيار واستشهاد ابنه.. فيديو

في اليوم العالمي للشاي .. تعرف على فوائده وأضراره والممنوعين من تناوله .. وأكثر الأنواع شيوعا وحكاية نشأته

دعاء آخر جمعة من رمضان

ربما نكون سجلنا 71 ألف إصابة.. وزير التعليم العالي: الأرقام المعلنة غير حقيقية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدبلة وخاتم.. سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة هندية والجمهور: اتجوزتي

مليونير بريطاني يرفض قيود حظر التجول ويصفها بالأكثر تطرفا

طفلة تنقذ 4 أرواح بعد وفاتها.. وتفجر قانونًا جديدًا في بريطانيا