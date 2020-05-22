هنا الزاهد تنعى شهداء ملحمة البرث .. شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





و يظهر فى الصورة شهداء ملحمة البرث كتيبة 103 .





كتبت معلقة على الصورة :" ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون".

نالت الصورة تفاعل الكثير من متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى: ربنا يرحم شهداء الوطن و يجعل قبرهم روضه من رياض الجنة ..

فخر مصر ربنا يرحمهم .. الله يرحمهم و يصبر اهاليهم.





وكانت حلقة الاختيارال 28 تتحدث عن ما حدث في معركة بئر البرث الحقيقية حينما استشهد الكتيبة 103 وعلي رأسها قائد الكتيبة الشهيد المقدم احمد المنسي, وظهر فيها الهجوم الغادر للتكفيرين علي الكمين وقتلهم للجنود والظباط بشكلا وحشي.





تدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏