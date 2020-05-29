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مرأة

بـ "تان" في الوجه | هنا الزاهد تثير الجدل بهذه الإطلالة

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:52 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.

وتألقت هنا الزاهد، مرتديه فستانا كاجوال محتشما ذا الوان متداخلة من درجات البني، كما ظهرت بـ تان الوجه، لتسمير البشرة، وهو ما جعل جمهورها يسألها عن درجة التان. 


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد فى الماكياج على الألوان الناعمة التى تبرز جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم.

وتركت شعرها الأشقر الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى التى تبرز جمال إطلالتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات. 

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A post shared by هنا الزاهد (@hannahelzahed) on

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