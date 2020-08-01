هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد فى إطلالة جذابة ومثيرة للجدل.. شاهد





وظهرت بها فرح ، ببنطال جذاب من الجينز باللون الأزرق الفاتح، وارتدت معه توب جذاب باللون الأسود ومكشوف من البطن ابرز جمالها.









ومن الناحية الجمالية، أعتمدت فرح الزاهد في الماكياج على اللون البني للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني الفاتح ليبرز جمال أنوثتها.





وتركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التى تتناسب مع ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع سلسلة بسيطة حول الرقبة.