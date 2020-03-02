بالأبيض.. فرح الزاهد تتألق فى أحدث جلسة تصوير









نشرت الفنانة الشابة فرح الزاهد، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





ظهرت فرح الزاهد بإطلالة انيقة، مرتدية بلوفر وبنطلون ابيض واعتمدت على شعرها المرفوع للخلف، ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها".





تجسد الفنانة الشابة فرح الزاهد بدور ابنة النجمة يسرا وشقيقة خالد أنور خلال أحداث مسلسل "دهب عيرة " حيث من المقرر عرض المسلسل في موسم دراما رمضان المقبل.









مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.









ويشارك فى بطولة المسلسل إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر.





يذكر أن فرح الزاهد شاركت في عدد قليل من الاعمال ابرزها مسلسل (زواج بالاكراه ) مع الفنانة زينة.



