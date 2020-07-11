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فن

بالجينز والكت.. فرح الزاهد فى إطلالة أنيقة.. شاهد

السبت 11/يوليه/2020 - 04:04 م
فرح الزاهد
فرح الزاهد
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محمد بدران
نشرت الفنانة الشابة فرح الزاهد، صورًا جديدة لها من احدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 


وظهرت فرح الزاهد بإطلالة انيقة، مرتدية بدى كت أسود وجيب جينز قصير وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، ومكياج ناعم، ولاقت الصور إعجاب الكثير من متابعيها".

وعلقت فرح قائلة "بعض الصور الذاتية! أحد الأشياء الأكثر تمكينًا التي تعلمتها كامرأة تعلمت أن أقول "لا" بينما أضع نفسي أولًا في معرفة جيدًا أن وضع الحدود أمر صحي وقد ساعدني في الواقع على التخلص من الفتاة الضعيفة والهشة بداخلي امرأة مستقلة أنا اليوم ❤️"

كانت فرح الزاهد قد حلت مع هنا الزاهد ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، لتلفت الأنظار في هذا اللقاء بفضل خفة دمها، حتى أنها كشفت لاحقًا أن هناك أدوارًا عرضت عليها ولكنها رفضت.

يُذكر أن فرح الزاهد شاركت في عدد قليل من الاعمال ابرزها مسلسل (زواج بالإكراه) مع الفنانة زينة.

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