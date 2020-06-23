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مرأة

بملابس صيفية.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:09 ص
شقيقة هنا الزاهد
شقيقة هنا الزاهد
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هاجر هانئ
حرصت نور شقيقة الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير.

ظهرت شقيقة هنا الزاهد فى الصورة بإطلالة صيفية، وارتدت بلوزة بيضاء قصيرة للغاية وذا أكمام مكشوفة ولا يحمل أى نقوشات، ونسقت معها بنطلون عصري تميز التصميم  برسومات الأناناس، وكشفت اطلالتها عن قوامها الرشيق.

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وتزينت شقيقة هنا الزاهد ببعض الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع إطلالتها، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، لم تتكلف شقيقة هنا الزاهد فى استخدام مستحضرات التجميل، واعتمدت على غرة أمامية وخصلات شعرها الانسيابى المنسدلا على كتفيها.

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