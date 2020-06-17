بالتايجر.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور

شاركت نور شقيقة الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير.
لفتت شقيقة هنا الزاهد الأنظار بإطلالة جرئية، حيث ارتدت جيبة قصيرة اتسمت بنقشة التايجر التى تتصدر احدث صيحات الموضة و نسقت معها بلوزة مكشوفة باللون الأسود تميزت بأنها لا تحمل أى نقوشات أو تطريزات.
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وتزينت شقيقة هنا الزاهد بمجموعة من الاكسسوارات المتناسقة مع اطلالتها، كما ارتدت ظارة شمس كبيرة ذات إطار و عدسات سوداء.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت على غرة أمامية و خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ولم تستخدم شقيقة هنا الزاهد مستحضرات التجميل و اعتمدت على جمالها الطبيعى.