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مرأة

بـ ملابس كاجوال.. شقيقة هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:25 م
شقيقة هنا الزاهد
شقيقة هنا الزاهد
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حياة عبد العزيز
نشرت نور الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت شقيقة هنا الزاهد مرتدية توب باللون الأبيض مع الجينز الفاتح لتظهر بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.

كما ظهرت شقيقة هنا الزاهد بلمسات جمالية بسيطة، فوضعت اللون الوردي في الشفاه، مع التاتو على شكل فراشة على اليد.

وتركت شقيقة هنا الزاهد خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف.

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واستكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة، فارتدت مجموعة سلاسل ذهبية في الرقبة، مع الساعة الأنيقة في اليد.

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