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مرأة

بإطلالة لافتة.. شقيقة هنا الزاهد تتألق فى أحدث ظهور لها

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:11 ص
شقيقة هنا الزاهد
شقيقة هنا الزاهد
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هاجر هانئ
حرصت نور شقيقة الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها.

تألقت شقيقة هنا الزاهد فى الصورة بإطلالة لافتة، حيث ارتدت جيبة قصيرة تصل أعلى الركبة اتسمت بالقماش الكاروهات الذى جمع بين اللون الأحمر والأسود والأصفر، ونسقت معها بلوزة سوداء تميزت بأكمامها الغريبة وغير التقليدية.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت شقيقة هنا الزاهد على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها، فيما اكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية.

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