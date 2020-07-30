بملابس عصرية.. شقيقة هنا الزاهد تتألق فى العرض الخاص لـ فيلم الغسالة

شاركت فرح شقيقة الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الانستجرام، بـ stories جديدة لها خلال مشاركتها فى العرض الخاص لفيلم الغسالة.





ظهرت شقيقة هنا الزاهد فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز و مع بلوزة بلون الفضي اللامع و نسقت معهما بليزر أنيق باللون الأبيض من علامة zara.





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وانتعلت شقيقة هنا الزاهد حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، فيما ارتدت حقيبة يد متوسطة الحجم باللون البيج الفاتح، و أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شقيقة هنا الزاهد على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.







